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        Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:45
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        Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü A.Ş.G. saklandığı adreste yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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