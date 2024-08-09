Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı.

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Sporculardan Cemre Civelek, yaptığı açıklamada, yarışların yorucu ve aynı zamanda eğlenceli geçtiğini, emeklerinin karşılığını almak için mücadele ettiklerini söyledi.

Macar sporcu Fanni Szalai de organizasyonda her şeyin çok iyi olduğunu belirterek, "Yüzme parkuru gerçekten iyi. Su çok temiz. Bu inanılmaz yarış için teşekkürler Balıkesir." dedi.