Havran'da yıldırım isabet eden ormanlık alandaki yangın söndürüldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü.
Madra Dağı Halaçlar mevkisinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören orman gözetleme kulesi görevlileri, durumu merkeze bildirdi.
Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce havadan ve karadan müdahale edildi. İki uçak ve bir helikopter ile havadan, iki arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.