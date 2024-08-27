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        Havran'da yıldırım isabet eden ormanlık alandaki yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Havran ilçesinde yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:54
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        Havran'da yıldırım isabet eden ormanlık alandaki yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü.

        Madra Dağı Halaçlar mevkisinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören orman gözetleme kulesi görevlileri, durumu merkeze bildirdi.

        Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce havadan ve karadan müdahale edildi. İki uçak ve bir helikopter ile havadan, iki arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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