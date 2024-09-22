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        5. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 1025 sporcu katıldı

        Bu sene beşincisi düzenlenen Kyzikos Ultra Maratona 1025 sporcu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:12
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        5. Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu'na 1025 sporcu katıldı
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        Bu sene beşincisi düzenlenen Kyzikos Ultra Maratona 1025 sporcu katıldı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesinin ev sahipliği yaptığı Kyzikos Ultra Maraton dört farklı parkurda 1025 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

        Sporcular farklı saatlerde 65K Suunto Sporterest Parkuru, 35K Arteka Parkuru, 20K Apostol Parkuru ise 5K Umut Pina Parkuru için Cumhuriyet Meydanı'ndan koşmaya başladı. Sporcular aynı zamanda bitiş noktası olan Cumhuriyet Meydanı'na dönerek tamamladı.

        Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, kurum müdürleri ile birlikte sporculara destek olmak için 5K Umut Pina Parkurunda yarıştı.

        Yarışların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda parkurlarda dereceye giren sporculara yaşlarına ve cinsiyetlerine göre ödülleri verilerek 5. Kyzikos Ultra Maraton tamamlandı.

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