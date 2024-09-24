Bandırma'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Paşabayır Mahallesi 16016. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında Ö.A'ya ait evde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz dağıtım firması ekiplerince binanın gaz akışı kesildi.
Gaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlamanın ardından başladığı belirlenen yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı
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