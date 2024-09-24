Balıkesir'de aranan 63 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de son bir haftada yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 16-22 Ekim tarihleri arasında şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 8 bin 938 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

Söz konusu şüphelilere yönelik aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 50 kartuş, 201 sentetik ecza maddesi, 7,82 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ve 44,85 gram skunk maddesi ele geçirildi.