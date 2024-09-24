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        Balıkesir'de aranan 63 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de son bir haftada yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:12
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        Balıkesir'de aranan 63 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de son bir haftada yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 16-22 Ekim tarihleri arasında şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda 8 bin 938 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

        Söz konusu şüphelilere yönelik aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 50 kartuş, 201 sentetik ecza maddesi, 7,82 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ve 44,85 gram skunk maddesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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