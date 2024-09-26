Sındırgı'da anaokulu öğrencileri itfaiyecilere konuk oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğini ziyaret etti.

Ziyarette küçüklere itfaiye personeli tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin uygulamalı anlatım yapıldı.

İtfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı yapan, kurtarma çalışmalarına katılan ve kurtarma ekipmanlarını kullanan çocuklar, unutulmaz bir denetim yaşadı. Ziyaret sonunda çocuklar itfaiye aracı ile şehir turu attı.

Çocukların ziyaretinden mutlu olduklarını ve itfaiyecilerin hayatın her alanında var olduklarını belirten İtfaiye Çavuşu Ramazan Işıklı, "İtfaiye Haftası nedeniyle bizleri ziyaret eden öğrencilerimize, itfaiyeciliğin önemini, kullandığımız ekipmanları tanıttık. Onlara güzel bir gün yaşatmaya çalıştık." dedi.

Gülfidan Anaokulu Müdürü İbrahim Sami Şafak da tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin meslekleri tanıması konusunda önemli olduğunu dile getirdi.

Ziyaret sonunda Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez tarafından günün anısına öğrencilere "Kahraman İtfaiyeci Belgesi" takdim edildi.​​​​​​​