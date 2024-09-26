Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da anaokulu öğrencileri itfaiyecilere konuk oldu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 08:32 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da anaokulu öğrencileri itfaiyecilere konuk oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğini ziyaret etti.

        Ziyarette küçüklere itfaiye personeli tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin uygulamalı anlatım yapıldı.

        İtfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı yapan, kurtarma çalışmalarına katılan ve kurtarma ekipmanlarını kullanan çocuklar, unutulmaz bir denetim yaşadı. Ziyaret sonunda çocuklar itfaiye aracı ile şehir turu attı.

        Çocukların ziyaretinden mutlu olduklarını ve itfaiyecilerin hayatın her alanında var olduklarını belirten İtfaiye Çavuşu Ramazan Işıklı, "İtfaiye Haftası nedeniyle bizleri ziyaret eden öğrencilerimize, itfaiyeciliğin önemini, kullandığımız ekipmanları tanıttık. Onlara güzel bir gün yaşatmaya çalıştık." dedi.

        Gülfidan Anaokulu Müdürü İbrahim Sami Şafak da tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin meslekleri tanıması konusunda önemli olduğunu dile getirdi.

        Ziyaret sonunda Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez tarafından günün anısına öğrencilere "Kahraman İtfaiyeci Belgesi" takdim edildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü

        Benzer Haberler

        Türk Kızılayı ve Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği yüzlerce engelliyi g...
        Türk Kızılayı ve Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği yüzlerce engelliyi g...
        Balıkesir merkezli tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir merkezli tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de aranan 63 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 63 şüpheli yakalandı
        Bandırma'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bandırma'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de "32. Ayvalık Engelliler Şenliği" başladı
        Balıkesir'de "32. Ayvalık Engelliler Şenliği" başladı