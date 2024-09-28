Balıkesir'de maden sahasında devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınında özel bir firmanın işlettiği alanda parke yol yapımı için dolgu malzemesi dökümü sırasında E.K. idaresindeki 06 FZ 8811 plakalı kamyon yaklaşık 4 metre yükseklikten alt yola düştü.

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