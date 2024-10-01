Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde akademik yıl törenle başladı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı açılışı yapıldı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı açılışı yapıldı.
Üniversitenin Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, üniversitenin hedeflerini anlattı.
Törende, açılış dersini veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak verdi.
Kızıltoprak, öğrencilere öğütler vererek, "Tarihimizi seveceğiz, çok okuyacağız ve nihayetinde bileceğiz, bilim, sanat ve fikir üreteceğiz ve tarihte olduğu gibi tekrar yöneteceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.