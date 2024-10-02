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        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:35
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        Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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