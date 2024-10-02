Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
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