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        Ayvalık'ta "denizin akciğerleri"nin korunmasına tekne bağlama şamandırasıyla destek olunuyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:13
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        Ayvalık'ta "denizin akciğerleri"nin korunmasına tekne bağlama şamandırasıyla destek olunuyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni yerleştirilen 50 tekne bağlama şamandırasıyla yerel deniz çayırları istilacı denizüzümünden koruyor.

        "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi" (MarIAS) kapsamında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkında, oksijen üretme özelliği nedeniyle "denizin akciğerleri" olarak bilinen deniz çayırlarını korumak ve istilacı denizüzümünün yayılımını engellemek amacıyla yeni girişim hayata geçirildi.

        İstilacı yabancı türlerle mücadeleye ilişkin bölgeye özel tedbirleri içeren Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Yönetim Planı'na ilişkin faaliyetler çerçevesinde 50 adet tonozlu şamandıradan oluşan "Tekne Bağlama Sistemi"nin kurulumu 16 Eylül'de tamamlanarak kullanılmaya başlandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Denizel Alanı Tekne Bağlama Sistemi tanıtım etkinliğinde, bölgedeki deniz ekosisteminin korunması için uygulanan proje kapsamında Tekne Bağlama Sisteminin önemli bir bileşen olduğunu söyledi.

        Projenin deniz tabanında oluşan tahribatın önlenmesinde de model bir uygulama olduğunu vurgulayan Çokçetin, şunları kaydetti:

        "Bağlama sisteminin kullanımı ile alandaki deniz çayırları tahribatının yüzde 50 azaltılması, deniz tabanında oluşabilecek fiziksel hasarın engellenmesi ve deniz turizminin çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Tekne sahipleri de bu sistemi kullanarak denizel ekosistem tahribatının engellenmesine katkıda bulunacaklardır. Genel Müdürlüğümüzce ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin korunması, sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, sadece karasal alanlarda değil denizel alanlarda da çalışmalara devam edilecektir."

        Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da denizlerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

        Yaman, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ayvalık ilçemiz dünyanın en güzel ilçelerinden biridir. Su altı zenginliği olarak da dünyada görülen türleri bünyemizde barındırıyoruz. Bu proje bu anlamda çok önemli. Kırmızı mercanları ve diğer su altı bitkileriyle bilinen ilçemizde riskle karşı karşıyaydık. Bu projeyle belli bir ölçüde bu tehlike bertaraf edilmiş olacak. İlçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Doğa Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Figen Ant, istilacı yabancı türlerin önlenmesi için ve deniz çayırlarının gelişimi için yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise sağlıklı ekosistemlerin, denizüzümü gibi istilacı türler tarafından bozulabilen ve bu durumda feci sonuçlara yol açabilen hassas bir dengeye sahip olduğuna dikkati çekerek, "Ayvalık'taki ve diğer denizel alanlardaki çabalarımızın amacı, doğal dengeyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden sağlamak." dedi.

        Etkinlik, DKMP'ye ait teknenin hizmete alınması ve Pınar Adası'na gidilerek bu bölgedeki şamandıraların gözlemlenmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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