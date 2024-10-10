Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü" kutlamaları başladı

        Balıkesir'de, 10 Ekim 2010'dan itibaren her yıl kutlanan "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu tarafından etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü" kutlamaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de, 10 Ekim 2010'dan itibaren her yıl kutlanan "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu tarafından etkinlikler düzenlendi.

        Avlu Balıkesir Kültür Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesinin “Yakın Kart” tanıtım programı ile başlayan etkinlikler, Atatürk Anıtı’ndaki çelenk töreniyle devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları söyledi:

        "Bir Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum. Tek derdimiz memleketimizi İstanbul, İzmir ve Ankara arasında kalmışlıktan çıkarmak. O kadar büyük bir coğrafyamız var, o kadar güzellikler var ki çiftçisi ayrı bir potansiyel, sanayisi ayrı bir potansiyel, etrafı ve güzellikleri de ayrı bir potansiyel. Bu potansiyelleri ortaya çıkartarak çalışıp, mücadele edip, mutlu ve yaşanabilir, refah dolu, gençlerin terk etmediği, sosyal hayatın olduğu, insanların mutlu olduğu bir Balıkesir hayalimiz var. Allah’ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz."

        Tören, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Jandarma üreticinin tek zeytini bile çalınmasın diye gece gündüz nöbette
        Jandarma üreticinin tek zeytini bile çalınmasın diye gece gündüz nöbette
        Ayvalık'ta "denizin akciğerleri"nin korunmasına tekne bağlama şamandırasıyl...
        Ayvalık'ta "denizin akciğerleri"nin korunmasına tekne bağlama şamandırasıyl...
        Balıkesir'de ihtiyaç sahipleri için "Yakın Kart" uygulaması başlatıldı
        Balıkesir'de ihtiyaç sahipleri için "Yakın Kart" uygulaması başlatıldı
        Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol alt...
        Balıkesir'de makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol alt...
        Erdek'te orman yangını 2 saatte söndürüldü; adalara elektrik verilemiyor
        Erdek'te orman yangını 2 saatte söndürüldü; adalara elektrik verilemiyor