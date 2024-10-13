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        Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 23:41 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:13
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        Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde sinir krizi geçiren Murat Ö'nün, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırdığı belirtildi.

        Murat Ö'nün baldızı Gülçin Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan kayınvalide Sevim Kaya'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

        Şüphelinin eşi Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

        Murat Ö'nün gözaltına alındığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

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