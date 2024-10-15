Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Murat Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı.

İlçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde damadı Murat Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevim Kaya ve kızı Gülçin Kaya'nın cenazeleri, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Fazıl Bey Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, Kızılkeçili Camisi'ne götürüldü.

Burada Sevim ve Gülçin Kaya için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.