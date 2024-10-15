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        Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Murat Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:03
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        Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Murat Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ile kızı son yolculuklarına uğurlandı.

        İlçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde damadı Murat Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevim Kaya ve kızı Gülçin Kaya'nın cenazeleri, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Fazıl Bey Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, Kızılkeçili Camisi'ne götürüldü.

        Burada Sevim ve Gülçin Kaya için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

        Anne Sevim Kaya ile kızı Gülçin Kaya'nın cenazeleri, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kızılkeçili Mezarlığı'na defnedildi.

        Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde sinir krizi geçiren Murat Ö, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırmıştı. Olayda Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya yaralanırken Gülçin Kaya ve Sevim Kaya hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Murat Ö. tutuklanmıştı.

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