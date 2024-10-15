Balıkesir'de "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla Burhaniye ilçesinde bir etkinlik düzenlendi.

Balıkesir çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadınlarla birlikte 'limon otu' hasadı yaptı.

Programa katılan kadın çiftçilere ve üreticilere büyükşehir belediyesince hazırlanan .çeşitli hediyeler verildi. Başkan Akın ve kadın üreticilerle birlikite kahvaltı yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kadın çiftçilerin emrinde olacağını belirten Akın: "Buradan hep birlikte tüm arkadaşlarımla çalışma arkadaşlarımla kararlıyız; kadın çiftçilerimizin adı da, yetkisi de, verimi de, kazancı da olacak söz veriyoruz." dedi.

Uyguladıkları alım garantili sözleşmeli tarım projesinde öncelikli olarak kadın çiftçileri destekleyeceklerini ifade eden Akın şunları kaydetti: "Fide desteğini yerine getireceğiz ve ekimden hasada kadar uzman personelimiz; zirai danışmanlık, toprak analizi desteği sağlayacak ve kadın çiftçilerimize de bu konuda öncelik vereceğiz. Ayrıca bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda konularında hibe destekli proje başvurularında sadece kadınlarımıza danışmanlık hizmeti desteği sağlayacağız. Böylece ilimizde yapılacak olan yatırımların ve yatırımcıların da sayısını kadının rolünü de arttırarak arttıracağız."