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        Balıkesir'de "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği düzenlendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla Burhaniye ilçesinde bir etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:27
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        Balıkesir'de "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği düzenlendi
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla Burhaniye ilçesinde bir etkinlik düzenlendi.

        Balıkesir çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadınlarla birlikte 'limon otu' hasadı yaptı.

        Programa katılan kadın çiftçilere ve üreticilere büyükşehir belediyesince hazırlanan .çeşitli hediyeler verildi. Başkan Akın ve kadın üreticilerle birlikite kahvaltı yaptı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kadın çiftçilerin emrinde olacağını belirten Akın: "Buradan hep birlikte tüm arkadaşlarımla çalışma arkadaşlarımla kararlıyız; kadın çiftçilerimizin adı da, yetkisi de, verimi de, kazancı da olacak söz veriyoruz." dedi.

        Uyguladıkları alım garantili sözleşmeli tarım projesinde öncelikli olarak kadın çiftçileri destekleyeceklerini ifade eden Akın şunları kaydetti:

        "Fide desteğini yerine getireceğiz ve ekimden hasada kadar uzman personelimiz; zirai danışmanlık, toprak analizi desteği sağlayacak ve kadın çiftçilerimize de bu konuda öncelik vereceğiz. Ayrıca bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda konularında hibe destekli proje başvurularında sadece kadınlarımıza danışmanlık hizmeti desteği sağlayacağız. Böylece ilimizde yapılacak olan yatırımların ve yatırımcıların da sayısını kadının rolünü de arttırarak arttıracağız."

        Akın kadın çiftçilerin ve kırsal alanda yaşayan kadınların sağlık taramalarının da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılacağını bildirdi.

        Kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiğini dile getiren Akın, kadın çiftçilerin yaşadıkları sorunlarını çözmek için 20 ilçede seferberlik başlattıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tarlada hep kadınlar var baktığınız zaman. Mücadele eden, toprakla uğraşan hep kadınlar ama maalesef bir çok eksikleri var. Sigortalı olma konusunda sıkıntıları var, sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamıyorlar. Biz buna el atmak istedik. Türkiye'nin en büyük illerinden bir tanesi Balıkesir yüzölçümü olarak. Tarlada, toprakta kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız çalışıyor. Ben de onların kardeşleri olarak onlarla birlikte bu mücadelede yanlarında olacağım. Ürettikleri ürünün karşılığını alması için verdikleri emeğin karşılığını alması için biz gereğini yerine getireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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