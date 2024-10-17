Balıkesir İtfaiyesi, 10 ayda 7 bin 470 olaya müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 4 bin 898 yangın, 671 trafik kazası, 2 bin 81 kurtarma, 173 suda arama kurtarma ve 318 su baskını olayına müdahale etti. Ekipler bu olaylarda bin 574 vatandaş ve bin 419 hayvanı kurtardı.

Kurum, 1 Ocak-14 Ekim tarihleri arasında yaptığı çalışmalara dair raporu kamuoyu ile paylaştı. 44 istasyonda 687 personel ile ekipler 1 Ocak- 14 Ekim 2024 tarihleri arasında 7 bin 470 olaya müdahale etti.

Balıkesir İtfaiye Teşkilatı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü 4 bin 898 yangın, 671 trafik kazası, 2 bin 81 kurtarma, 173 suda arama kurtarma ve 318 su baskını olayına müdahil oldu.