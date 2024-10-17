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        Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri hasada buruk başladı

        Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde beklenen yağış olmaması nedeniyle zeytin üretiminde düşüş yaşanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:59
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        Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri hasada buruk başladı
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        Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde beklenen yağış olmaması nedeniyle zeytin üretiminde düşüş yaşanacağı bildirildi.

        Bölgesel olarak metrekareye 14 kilo yağışın düştüğü Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri hasada buruk başladı.

        AA muhabirine konuşan Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştiren Edremit Körfezi'nde rekoltede sapmalar olacağını söyledi.

        3 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nin tanınırlığı olan ve coğrafi işaretleri bulunan Edremit ilçesinde bugünlerde zeytin hasadının hummalı bir şekilde başladığını belirten Diker, "Üreticinin beklemiş olduğu yağışlar maalesef bu sene olmadı. Yeterince yağışın olmamasından dolayı beklenen rekolte de bölgede bazı sapmalar, düşüşler olacak. Çünkü zeytinin ağustos ve eylül ayları içerisinde muhakkak hasat öncesi yağışlara ihtiyacı vardır." dedi.

        Diker şunları kaydetti:

        "Bu saatten sonra da artık zeytinin yağmurlar yağsa da o yağışlardan faydalanamayacak, önümüzdeki yıllara ağacın gelişmesine faydası olacak. O yüzden rekoltede dediğimiz gibi birtakım sapmalar olacaktır. Üretici bundan dolayı mağdur olacaktır."

        İşçi ücretlerinde de artışlar olduğunu ifade eden Diker, şöyle konuştu:

        "1 kilogram yağlık zeytinin fiyatının 37 TL civarında bir maliyeti çıkıyor ki buna istinaden de 1 kilogram zeytinyağının maliyeti de 224 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Buna yüzde 30 çiftçi geçim payını da eklediğimiz zaman 290 TL gibi zeytinyağının fiyatı çıkıyor. Üretici 290 TL'nin altında bir zeytinyağı satışı söz konusu olduğunda mağdur olur ve bu işi sürdürülebilir yapması mümkün değildir."

        Zeytin üreticisi Ali Baydar da "Ağustos, eylülün 15'ine kadar yağan yağmur zeytini yağa çevirir. Ama bugünlerden sonra yağan yağmurla zeytin şişer, fabrika ücretimiz artar. Bir şansımız ne olur? Ağaç fazla üzülmez, seneye yine ürünü daha fazla alırız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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