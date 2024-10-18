Balıkesir'de aranan 35 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı.

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