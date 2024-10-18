Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de aranan 35 kişi yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 12'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de aranan 35 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 12'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı.

        234 personelin katıldığı operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 12 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        Serhat Akın'a saldırı iddianamesi!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kamu personeline 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Bandırma'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Bandırma'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Erdek'te "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı
        Erdek'te "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı
        Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri hasada buruk başladı
        Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri hasada buruk başladı
        Balıkesirspor'dan açıklama
        Balıkesirspor'dan açıklama