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        Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "Bugün önemli olan kazanmaktı ve başarılı olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:20
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        Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel, "Bugün önemli olan kazanmaktı ve başarılı olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli maç arasının ardından önemli bir rakibe karşı mücadele verdiklerini söyledi.

        Maçın sonucunun puan farkı açısından önemine vurgu yapan Gürsel, şöyle konuştu:

        "Bizim için ya yukarıyı yakalama ya da yerimizde sayma maçıydı, maçtan önce de bunun bilincindeydik. Maç da dengeli oynandı, ilk yarıda golü bulduk ama ikinciyi bulamadık. Sakatlanan ve çıkan oyuncumuz da oldu. Oyunun son bölümünde 5'liye döndük. İkinci golü bulamayınca kazanmak için gereken hamleleri yaptık ve kazanmasını bildik. Bugün önemli olan kazanmaktı ve başarılı olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu galibiyeti, morali, motivasyonu oyuna ve sonraki haftalara yansıtarak elimizden gelen neyse yapacağız."

        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de oyuna iyi başladıklarını dile getirdi.

        Canel, kırmızı kart ve sayılmayan bir gollerinin olduğunu iddia ederek, "Rakip takım bile gole itiraz etmedi. Bizi buraya kadar desteklemeye gelen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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