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        Aksaray'da devrilen tur otobüsünde ölen 4 kişinin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:30
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        Aksaray'da devrilen tur otobüsünde ölen 4 kişinin cenazesi Balıkesir'de defnedildi
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        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesiyle yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün cenazeleri, Balıkesir'in Kepsut, Susurluk ve Bandırma ilçelerinde toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybedenlerden Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) için Kepsut ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Aydın ve Karabacak'ın naaşları, Akçaköy Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Olayda ağır yaralanan Rukiye Aydın'ın 8 yaşındaki oğlu Davut Kerim Aydın'ın, Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Cenaze namazına, anne ile kızının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Belediye Başkanı İsmail Cankul ile vatandaşlar katıldı.

        - Susurluk ve Bandırma'daki cenaze törenleri

        Kazada yaşamını yitiren Leyla Altınbaş'ın cenazesi ise Susurluk ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Altınbaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazı müteakip Susurluk Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze namazında, Altınbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Susurluk Kaymakamı Muammer Köken ile vatandaşlar saf tuttu.

        Bandırma ilçesinden tur otobüsüne binen ve kazada hayatını kaybeden Neriman Çabukçay için ikindi vakti bu ilçedeki Yeni Çınarlı Camisi'nde tören yapıldı.

        Çabukçay'ın naaşı, ailesi ve yakınları ile Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve vatandaşların katılımıyla ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Kazada yaşamını yitiren Hasan ve Pembe Tunalılar çiftinin cenazeleri ise yarın kent merkezinde kılınacak namazların ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Devrilen tur otobüsünün 14 Ekim'de Balıkesir'deki yol uygulamasında kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

        Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru yola çıkan Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, dün sabah Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan sürücü ise tutuklanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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