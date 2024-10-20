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        Balıkesir'de 7 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:50
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        Balıkesir'de 7 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüpheli gördükleri iki araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Araçlarda bulunan 4'ü Filistin, 2'si Sudan ve 1'i Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmen ile bu kişileri Midilli Adası'na götürmek isteyen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İki araca ise el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri İ.H.A (24) ve V.C. (38) ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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