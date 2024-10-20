Balıkesir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

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