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        Balıkesir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:57
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        Balıkesir'de minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

        Altınkum Mahallesi Ülkü Yolu’nda Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 10 ALU 102 plakalı minibüs refüje çarparak devrildi.

        İhbarın alınması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç içinde sıkışan iki kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

        Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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