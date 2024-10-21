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        Balıkesir'de aranan 308 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 308 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:35
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        Balıkesir'de aranan 308 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 308 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 14 – 20 Ekim 2024 tarihleri arasında şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi olmak üzere toplam 308 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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