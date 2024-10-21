Balıkesir'de aranan 308 şüpheli yakalandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi olmak üzere toplam 308 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 14 – 20 Ekim 2024 tarihleri arasında şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 308 şüpheli yakalandı.

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