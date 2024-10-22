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        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Hafize Çimen, Edremit'te defnedildi

        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavisinin sürdüğü Balıkesir'de yaşamını yitiren Hafize Çimen, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:22
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        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Hafize Çimen, Edremit'te defnedildi
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        Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavisinin sürdüğü Balıkesir'de yaşamını yitiren Hafize Çimen, Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Bekir Efendi Camisi'ne getirilen 61 yaşındaki Çimen’in cenazesi, öğle vakti kılınan namazını müteakip Kadıköy Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze namazında, Çimen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile vatandaşlar saf tuttu.

        Öte yandan devrilen tur otobüsünün 14 Ekim'de Balıkesir'deki yol uygulamasında kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

        Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru yola çıkan Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, dün sabah Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan sürücü ise tutuklanmıştı.

        Kazada yaralanan Hafize Çimen, Aksaray'da kaldırıldığı hastanede ameliyat edildikten sonra Balıkesir'e sevk edilmiş, tedavisine burada devam edilmişti.

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