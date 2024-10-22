Aksaray'daki otobüs kazasında yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Hafize Çimen, Edremit'te defnedildi

Öte yandan devrilen tur otobüsünün 14 Ekim'de Balıkesir'deki yol uygulamasında kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Cenaze namazında, Çimen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile vatandaşlar saf tuttu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.