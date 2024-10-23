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        Balıkesir'de 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:17 Güncelleme: 23.10.2024 - 21:22
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        Balıkesir'de 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 89 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 71 Afganistan, 10 Özbekistan, 5 Irak, 2 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 89 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonlarda, düzensiz göçmenlerin taşındığı araçta 5 can yeleği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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