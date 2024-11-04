1966 Edremitsporlu futbolcunun parende ile attığı taç, asist oldu

Karşılaşmadaki bu ilginç pozisyonu Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt, cep telefonunun kamerası ile kaydetti.

Gundak'ın vuruşuyla gelen gol ile 1966 Edremitspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı 1966 Edremitspor, bu golle galip tamamladı.

Mustafa Kemal Paşa Belediyespor ile 1966 Edremitspor arasında oynanan maçın 38. dakikasında yeşil sarılı formayı giyen oyuncu Baran Kaya'nın sol çizgiden parende atarak ceza sahasına yaptığı taç atışında rakip defansı geçen meşin yuvarlağa Muhammet Mustafa Gundak iyi bir vuruş gerçekleştirdi.

Hafta sonu Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi Stadyumu'nda oynanan Mustafa Kemal Paşa Belediyespor ile 1966 Edremitspor karşılaşmasında yapılan taç atışı asiste dönüşerek golle sonuçlandı.

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