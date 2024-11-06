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        Erdek'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:24
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        Erdek'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi Yolu'nda, TOMA Deresi mevkisinde C.K. idaresindeki 34 CPS 700 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 DN 2487 plakalı otomobil çarpıştı.

        Sürücü C.K. ile diğer araçta bulunan G.F'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye görevlilerince kurtarılan G.F. ile yaralı sürücü C.K, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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