Erdek'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Sürücü C.K. ile diğer araçta bulunan G.F'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

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