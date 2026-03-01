Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

        Giriş: 01.03.2026 - 15:29
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti Naipli mevkisinde seyreden Romanya plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

