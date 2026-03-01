Balıkesir'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'de otoyolda çıkan yangında kauçuk yüklü tır kullanılamaz hale geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti Naipli mevkisinde seyreden Romanya plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

