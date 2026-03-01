Canlı
        Balıkesir Haberleri

        Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan çocuklara öfke kontrolü ve sosyal uyum eğitimi

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de suça sürüklenen çocuklara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Çocuk Hizmetleri Bürosu"nda öfke kontrolü ve sosyal uyum gibi çeşitli konularda eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de suça sürüklenen çocuklara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "Çocuk Hizmetleri Bürosu"nda öfke kontrolü ve sosyal uyum gibi çeşitli konularda eğitim veriliyor.

        Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosu, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması, yeniden suça sürüklenme riskinin azaltılması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

        Bu kapsamda bireysel görüşmelerle çocukların ihtiyaç ve risk analizi yapılarak sorumluluk geliştirme ve davranış değişikliğine yönelik destek sağlanıyor.

        Grup eğitimi ve seminerlere dahil edilen çocuklar, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, öfke kontrolü, iletişim becerileri, sorumluluk, sorun çözme, sosyal uyum gibi kişisel gelişim alanlarında destek alıyor.

        Mangala ve satranç gibi zeka oyunlarıyla dikkat, sabır ve planlama becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenen çocukların sanatsal etkinliklerle de duygusal ifade, stres azaltma ve üretkenlikleri teşvik ediliyor.

        Merkezde, çocukların empati geliştirme, düşünsel farkındalıklarının artması, anlama, kendini ifade etme becerilerinin desteklenmesi amacıyla kitap okuma çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

        Suça sürüklenen çocuklarla önemli durumlarda çocuk ve kanuni temsilcisiyle çevrim içi görüşmeler yapılarak eğitim ve danışmanlık sürecinin sürekliliği sağlanıyor. Manevi rehberlik görüşmeleriyle de çocukların değer odaklı farkındalık ve içsel gelişimi destekleniyor.

        - "Suçlu doğmadıkları gibi uzaydan da gelmediler"

        Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır, AA muhabirine, yargı kararlarıyla denetimli serbestlik tedbiri uygulanan 12-18 yaş aralığındaki çocuklar için iyileştirme, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Çocukların günlük hayata uyum sağlamaları için birçok kurumla işbirliği yaptıklarını belirten Bakır, eğitim ve çalışmaların çocuklara olumlu katkılarının olduğunu dile getirdi.

        Bakır, çocukların somut anlamda iyileştiğini gördüklerinde bu olumlu durumun eğitim hayatlarına da yansıdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımız, sıkıştıkları ve bir çıkmaza girdiklerini düşündükleri anda müdürlüğümüzün kapılarının onlara sonuna kadar açık olduğunu biliyorlar. Bizimle gerekirse telefonla irtibat kuruyorlar ve gerekli desteği sağlayabiliyoruz. Çocuklar suça karışmadan önce toplumun bir parçasıydılar ve toplum içindeydiler. Yani suçlu doğmadıkları gibi uzaydan da gelmediler. Toplumda birtakım olaylarla karıştılar ve daha sonra ceza adalet sistemine dahil olup ceza infaz kurumlarına veya denetim serbestlik sistemine dahil oluyorlar. Aslında bu bir başına yapılacak bir şey değil."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "aile yılı" ilan ettiğini hatırlatan Bakır, "Aile bizim için çok önemli bir müessesedir. Ailesiz, ailenin desteği olmadan bizim ya da diğer kurumların tek başına başarabileceği hiçbir şey yok." dedi.

        Bakır, ailelerden çocuklarıyla ilgilenmeleri ve daha çok vakit geçirmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

        "Çocuklarını takip etsinler. Okullardaki devamını, devamsızlığını, başarı düzeylerini mutlak suretle takip etsinler. Yine suça sürüklenen çocuk olmaları hasebiyle bizimle yakinen çalışmaya gayret göstersinler, bizimle işbirliğine daha bir önem göstersinler. Hedef elbette ki suça bulaşmadan çocukların bu davranışlarının önlenmesidir. Sosyal, sportif etkinliklerle ve mutlak suretle aile desteğiyle bu sorunun tamamen ortadan kaldırılması söz konusu değil ama en aza indirebileceğini düşünüyorum."

