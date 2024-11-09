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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından konuştu: (1)

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde gerçekleştirilen eylemlerde 235 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:14
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından konuştu: (1)
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde gerçekleştirilen eylemlerde 235 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in tarih boyunca Anadolu'nun en önemli kültürel, stratejik ve sosyal merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Bu toprakların vatanseverliğin, bağımsızlığın ve direnişin simgesi olduğunu belirten Yerlikaya, bu ebedi yurdun yedi düvele karşı savaşılarak kurulduğunu dile getirdi.

        Bakan Yerlikaya, bu topraklarda herkesin huzur ve güven içinde yaşamasının devletin teminatı altında olduğunu vurgulayarak, "Türk'ün de Kürt'ün de hakkını, hukukunu, huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Belediyeler yerel yönetimlerin temelidir ancak bu yetki halka hizmet için vardır. Hiç kimse halkın verdiği emaneti istismar edemez. Belediyeler hemşehrilerine hizmet için vardır. Belediyecilik her koşulda ve şartta hayatı kolaylaştırmak, şehrin gelişmesini sağlamak, vatandaşın yükünü hafifletmek için yapılır." diye konuştu.

        Belediyelerin var olma sebebinin, şehrinde, ilçesinde, beldesinde yaşayan tüm hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Yerlikaya, belediyelerin terörle iltisakın hendeği olmadığına dikkati çekti.

        Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkmak, sağa sola laf yetiştirmenin belediyecilik olmadığını anlatan Yerlikaya şunları kaydetti:

        "Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece ama sadece mücadele edilir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri gibi kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ama tehdit siyasetine 'eyvallah' etmeyiz.

        Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde eylemler gerçekleştirilmiş, toplam 235 şüpheli yakalanarak buradaki bu eylemler vesilesiyle gözaltına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

        (Sürecek)

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