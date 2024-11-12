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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:32
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir takibe aldıkları iki kişiye yönelik yaptıkları operasyonda 7 parça halinde, 147 gram kokain maddesi ve 9 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

        Yakalanan B.Ö'nün (27) 4 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken aynı operasyonda R.M. de (28) gözaltına alındı.

        İki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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