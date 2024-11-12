Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir takibe aldıkları iki kişiye yönelik yaptıkları operasyonda 7 parça halinde, 147 gram kokain maddesi ve 9 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.
Yakalanan B.Ö'nün (27) 4 ayrı suçtan arandığı öğrenilirken aynı operasyonda R.M. de (28) gözaltına alındı.
İki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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