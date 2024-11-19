Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinasında 20 bin ton rekolte bekleniyor

Balıkesir'in Havran ilçesine özgü ince kabukları ve çekirdeksiz yapısıyla bilinen coğrafi işaretli mandalinada 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Bir ucu Madra Dağı, bir ucu Kazdağları'nın eteğinde kalan Havran Ovası'nda 7 bin dönümlük alanda bulunan yaklaşık 200 bin ağaçta satsuma cinsi mandalina yetiştiriliyor.

Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da işçilerle hasada katıldı. Hasatta mandalina bahçesinde ikiz mandalinayı bulan işçiye bahçe sahibi tarafından bahşiş verildi.

Havran'da 7 bin dönümde bulunan mandalina bahçesindeki yaklaşık 200 bin ağaçtan 20 bin ton civarı rekolte beklendiğini dile getiren Özderin, hem üretici hem de ilçeye gelerek mandalina hasadı yapan çiftçilerin, işçilerin bereketli topraklardan geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

Özderin, Havranlı ve Türkiye'deki tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alkan da Havran bölgesinde Kazdağları'nın eteğinde coğrafi işaretli incir ile başlayan hasadın zeytin ve mandalina ile devam ettiğini kaydetti.

Özderin, coğrafi işaretli satsuma cinsi Havran mandalinasının A, B ve C vitamini bakımından zengin bir meyve olduğunu belirterek, doğal antioksidan özelliğine sahip mandalinanın kabuğunun ince, çekirdeksiz olduğunu söyledi.

İncir, zeytin ve mandalinanın, bu bölge ve Türkiye için çok kıymetli ürünler olduğuna dikkati çeken Alkan, "Balıkesir genelindeki 10 bin dekar bahçeden bu yıl toplamda 20 bin ton civarında ürün bekliyoruz." dedi.

Alkan ince kabuğu, ince zarı ve çekirdeksiz olmasının yanı sıra lezzetiyle coğrafi işaretli satsuma cinsi mandalinayı tüm tüketicilere tavsiye etti.