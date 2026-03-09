Canlı
        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 50 yıllık türbedar Yener Arhun son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'de 94 yaşında vefat eden Zağnos Paşa Türbesi'nin 50 yıllık gönüllü türbedarı Yener Arhun'un cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:28
        Balıkesir'de 50 yıllık türbedar Yener Arhun son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'de 94 yaşında vefat eden Zağnos Paşa Türbesi'nin 50 yıllık gönüllü türbedarı Yener Arhun'un cenazesi defnedildi.


        Üç çocuk babası Arhun'un cenazesi, vasiyeti üzerine namaz öncesinde hizmet ettiği türbenin önüne getirildi. Türbe önünde helallik alınmasının ardından Arhun için Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.


        Törene katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Arhun'un yakınlarına taziyelerini iletti.


        Arhun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

