Teksüt Bandırmaspor'un maçlarını kadın taraftarlar ücretsiz izleyebiliyor

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Teksüt Bandırmaspor'un basın sözcüsü Özel Aydın, takımın maçlarına kadın taraftarın ilgisinin arttığını söyledi.

Aydın, yaptığı açıklamada, izleyicilere iyi futbol izletmeyi, oynadığı futbolla takdir edilen bir takım olmayı amaçladıklarını anlattı.

Taraftarıyla örnek, lige renk getiren bir takım olmayı da hedeflediklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Onursal Başkanımız Onur Göçmez liderliğinde başlattığımız kampanyayla tribünlerde daha çok kadın ve genç taraftar görmek istiyoruz. Bu nedenle stadyumlarda kadın ve çocukların maç izleyebileceklerine inanıyor ve destekliyoruz. Sürdürdüğümüz kampanya dahilinde iç sahadaki Bandırmaspor müsabakalarını izlemek isteyen kadın taraftarımızın Passolig kartlarına maç biletlerini biz yüklüyoruz."