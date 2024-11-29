Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan bir mermer ocağında toprak kayması meydana geldi.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde 24 Kasım'da E.Ö'ye ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından bugün de yine aynı mevkide bulunan Ö.G'ye ait mermer madeni ocağında toprak kayması oluştu.

Göçük anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.