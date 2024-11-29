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        Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu

        Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan bir mermer ocağında toprak kayması meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:02
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        Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu
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        Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan bir mermer ocağında toprak kayması meydana geldi.

        İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde 24 Kasım'da E.Ö'ye ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından bugün de yine aynı mevkide bulunan Ö.G'ye ait mermer madeni ocağında toprak kayması oluştu.

        Göçük anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

        Bu arada Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Saraylar liman mevkisinde bulunan ve projeye uygun faaliyette bulunmayan 8 firmanın çalışmalarının geçici olarak durdurulmasına karar verdiği öğrenildi.

        - 24 Kasım'daki toprak kaymasında 2 işçi ölmüştü

        24 Kasım'da, ilçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde E.Ö'ye ait mermer ocağında toprak kayması meydana gelmiş, mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, yaşamını yitirmişti. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Özmen ve Dak'ın cenazeleri, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde defnedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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