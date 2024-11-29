Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ve Altıeylül ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 21:33 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ve Altıeylül ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden 4 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit eden ekipler, şüphelileri operasyonla yakalandı.

        Altıeylül ilçesinde de 1 şüpheli DEAŞ terör örgütüne fon sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de, kullanılmayan mermer ocağındaki göçük kamerada
        Balıkesir'de, kullanılmayan mermer ocağındaki göçük kamerada
        Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu
        Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması oluştu
        8. İda Ultra Maratonu'nun startı yarın verilecek
        8. İda Ultra Maratonu'nun startı yarın verilecek
        Teksüt Bandırmaspor'un maçlarını kadın taraftarlar ücretsiz izleyebiliyor
        Teksüt Bandırmaspor'un maçlarını kadın taraftarlar ücretsiz izleyebiliyor
        Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı