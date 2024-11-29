Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden 4 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit eden ekipler, şüphelileri operasyonla yakalandı.

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