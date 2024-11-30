Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, zor bir süreçten geçen Yeni Malatyaspor'un eski günlerine dönmesini temenni etti.

Müsabakanın kolay geçmediğini anlatan Gürsel, şunları kaydetti:

"Golü bulamadığın sürece hem taraftar hem de oyuncularda bir acelecilik ve gerginlik oluşuyor. Kağıt üstünde baktığında kazanmamız gereken bir maç. Bu da golü bulana kadar oyuncuları biraz telaşa sokuyor. Golü daha erken bulsaydık oyun daha rahat geçecekti. Çok şükür ilk yarıda golü bulduk. İkinci yarı bizim için daha dengeli ve daha rahat geçti, pozisyonlara girerek ikinci golü de bulduk. Bugün önemli olan kazanmaktı, bunu başardık. Önemli üç puan aldık. İnşallah haftaya deplasmanda oynayacağımız Alagöz Holding Iğdır FK maçından da üç puanla dönmek istiyoruz."