Spor Toto Muaythai Süper Lig 6. Ayak final müsabakaları Balıkesir'de yapıldı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından, 2025 Avrupa Şampiyonası'na milli takım seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 6. Ayak 1. Final Turnuvası Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Turnuva, Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle yapılan turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti.

Federasyon Başkanvekili Korkmaz Atalay, müsabakalardan önce yaptığı konuşmada, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek milli takıma seçilecek sporcuların Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğini anımsattı.

Sekiz maçın yapıldığı karşılaşmalarda, 60 kiloda Tuğçe Bektaş ile mücadele eden Aleyna Eskil, rakibini mağlup etti. Sercan Koç, 63 kiloda rakibi Ömer Bağcık'ı, 54 kiloda Nefise Atalay, Gizem İslam'ı, 81 kiloda Nejat Derin, Mehmet Ergön'ü yendi.