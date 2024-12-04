Balıkesir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edremit açıklarında rutin devriye nöbetindeki Sahil Güvenlik botu KB-11, Midilli Adası’na doğru hareket eden lastik botu durdurarak içerisindeki 14’ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.