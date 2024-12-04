Balıkesir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıklarında 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde açıklarında 14’ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Edremit açıklarında rutin devriye nöbetindeki Sahil Güvenlik botu KB-11, Midilli Adası’na doğru hareket eden lastik botu durdurarak içerisindeki 14’ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Haklarında yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderilirken, insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
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