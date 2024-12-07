Balıkesir'de çaldıkları otomobili 1 milyon liraya sahibine geri veren şüpheliler yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldıkları aracı geri vermek için sahibinden 1 milyon lira alan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçede 30 Ağustos'ta araç çalan şüpheliler, ertesi gün sahibiyle iletişime geçerek, istedikleri parayı ödemesi halinde otomobili parçalamadan verebileceklerini söyledi.

Bursa'da bu kişilere elden 1 milyon lira verip otomobilini geri alan araç sahibi, polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.