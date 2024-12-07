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        Balıkesir'de çaldıkları otomobili 1 milyon liraya sahibine geri veren şüpheliler yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldıkları aracı geri vermek için sahibinden 1 milyon lira alan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:57
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        Balıkesir'de çaldıkları otomobili 1 milyon liraya sahibine geri veren şüpheliler yakalandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldıkları aracı geri vermek için sahibinden 1 milyon lira alan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        İlçede 30 Ağustos'ta araç çalan şüpheliler, ertesi gün sahibiyle iletişime geçerek, istedikleri parayı ödemesi halinde otomobili parçalamadan verebileceklerini söyledi.

        Bursa'da bu kişilere elden 1 milyon lira verip otomobilini geri alan araç sahibi, polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Ekipler, yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Bursa'da 4, Gaziantep'te bir şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlılardan 4'ü gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

        Polis, hakkında gözaltı kararı olan diğer zanlının da yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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