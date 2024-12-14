Balıkesir'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde, Fuat Y. (46) ile Ersin S. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Fuat Y, Ersin S'yi bıçakladı.
Ağır yaralanan Ersin S, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı, jandarmaya teslim oldu.
Ersin S'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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