Balıkesir'de jandarma bir haftada 131 düzensiz göçmeni yakaladı
Balıkesir'in Edremit ve İvrindi ilçelerinde bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ve İvrindi ilçelerinde bir haftada 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, 9- 15 Aralık'ta daha önceden risk analizleri doğrultusunda tespit edilen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeridini kontrol etti.
Bu kapsamda Edremit ve İvrindi ilçelerinde 6 düzensiz göç olayına müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 Afganistan, 7 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 131 düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayla ilgili bir insan kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 minibüs ve 9 can yeleği ele geçirildi.
Yakalanan 1 insan kaçakçısı adli makamlara sevk edildi.
Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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