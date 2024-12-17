Balıkesir'de "Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları" düzenlendi

Ege İhracatçı Birliklerince Balıkesir Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Ticaret Bakanlığının Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği "Responsible Destek Programı" iş dünyası temsilcilerine tanıtıldı.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Rona Yırcalı Toplantı Salonu'ndaki "Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları" programının açılışında, Balıkesir’in yılın 11 ayında geçen seneye göre ihracatının yüzde 12 arttığını bildirdi.

Yarış, en çok ihracat kaydedilen ülkelerin ABD, Irak ve Almanya, en fazla dış satım yapılan sektörlerin elektrik-elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, otomotiv ve endüstri olduğunu ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan da Balıkesir’in yükselen ihracat rakamına dikkati çekerek bunun açılan yeni organize sanayi bölgeleriyle daha da artacağına inandığını vurguladı.