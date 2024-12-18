Balıkesir'de binanın çatı katı yangında kullanılmaz hale geldi

İtfaiye yetkilileri özellikle kış aylarında soba yakarken ve elektrikli ısıtıcı kullanırken dikkat edilmesi, evler boş olsa da elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Yangının çıktığı katın kullanılamaz hale geldiği, çatının çöktüğü olayda, diğer katlar da zarar gördü.

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