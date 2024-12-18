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        Balıkesir'de binanın çatı katı yangında kullanılmaz hale geldi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:00
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        Balıkesir'de binanın çatı katı yangında kullanılmaz hale geldi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

        Camikebir Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

        Yangının çıktığı katın kullanılamaz hale geldiği, çatının çöktüğü olayda, diğer katlar da zarar gördü.

        İtfaiye yetkilileri özellikle kış aylarında soba yakarken ve elektrikli ısıtıcı kullanırken dikkat edilmesi, evler boş olsa da elektrik tesisatlarının kontrol edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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