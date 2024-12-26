İlkokul öğrencileri BAÇEM'de bitkileri tanıdı

BAÇEM teknik personeli Elif Budak, öğrencilere bitkilerin yetişme koşulları ve kullanım alanlarını anlattı. Tıbbi ve aromatik bitkileri yerinde inceleyerek gözlem yapan öğrenciler, teknik gezi sonunda biberiye fidelerini toprakla buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren BAÇEM’de tıbbi ve aromatik bitkilerin; ilaç sanayi, kozmetik, parfüm ve esans yapımında kullanıldığını öğrenen öğrenciler, şifalı, dinlendirici çay ve baharat olarak da bitkilerin kullanım alanı hakkında bilgi edindi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin gastronomi alanında da yaygın olarak kullanıldığı belirtilirken öğrenciler proje sayesinde BAÇEM’de bitkileri yakından inceleme fırsatı buldu.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde üniversitenin Gastronomi Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan proje kapsamında ilkokul öğrencileri, BAÇEM’de tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları hakkında bilgi edindi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BAÇEM, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) tarafından yürütülen “BUBFA ile Doğadan Çocuklara” projesi kapsamında Burhaniye Faruk Kızıklı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’ni (BAÇEM) ziyaret eden Burhaniye Faruk Kızıklı İlkokulu öğrencileri, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin projesiyle tıbbi ve aromatik bitkileri yakından inceledi.

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