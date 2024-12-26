Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir'de açıklamalarda bulundu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında 11 kişinin öldüğü patlamada yaralanan 7 kişinin tedavilerinin, bugün taburcu edilecek son kişiyle tamamlanmış olacağını bildirdi.

Memişoğlu, Balıkesir'de dün sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri, tedavi gördükleri Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

- Okul servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralananların 3'ünün durumu ağır

Öte yandan Memişoğlu, okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralananlardan 10'unu gün içinde taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.

Hastanelerdeki 12 yaralıdan 6'sının yoğun bakımda bulunduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bunların 3 tanesinin durumu ağır ama daha iyiler, stabil hale geldiler. Dualarımız onlarla. Arkadaşlara, ekiplere çok teşekkür ediyorum. Büyük bir emekle yardıma koştular ve onları tedavi etmeye çalışıyorlar. Ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bir daha böyle şeyler görmeyiz." diye konuştu.