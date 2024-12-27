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        Bakan Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki havalimanlarının sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını belirterek, "Sadece 34 milyon yolcu seyahat ediyordu. Geçen seneyi 213 milyonla tamamladık. Bu sene inşallah 231 milyonla kapatacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:44
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        Bakan Uraloğlu, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki havalimanlarının sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını belirterek, "Sadece 34 milyon yolcu seyahat ediyordu. Geçen seneyi 213 milyonla tamamladık. Bu sene inşallah 231 milyonla kapatacağız." dedi.

        Uraloğlu, Kurtdereli Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde, 24 Aralık'ta merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Mühimmat fabrikasındaki olay nedeniyle sakin bir kongre yaptıklarını aktaran Uraloğlu, "Bu kongrelerimiz, tazelenmiş ve yolumuza daha güçlü devam ettiğimiz kongrelerdir. İl Başkanımız Mehmet Bey kardeşimiz, tekrar adayımız. Allah çıktığı yolda ekibiyle beraber Balıkesir'e, AK Parti'ye güzel hizmetler yapmasını nasip etsin, muvaffak etsin şimdiden." diye konuştu.

        Uraloğlu, bugüne kadar partiye, davaya, kalkınma yolunda ülkeye hizmet eden partililere teşekkür etti.

        Ulaştırma alanındaki çalışmalara değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı ve sadece 6 kente bölünmüş yollarla ulaşabiliyorduk. Şimdi 29 bin 700 kilometreye yükselttik ve 77 ilimize bölünmüş yollarla biz ulaşıyoruz, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. Allah ondan razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Sizin gibi yol arkadaşlarım bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum.' Biz de onun gibi bir lideri bize lider olarak verdiği için Rabbimize şükrediyoruz. Onunla beraber yol yürümeyi Allah bizlere nasip etti çok şükür."

        - "Bu sene inşallah 231 milyonla kapatacağız"

        Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Sadece 34 milyon yolcu seyahat ediyordu. Geçen seneyi 213 milyonla tamamladık. Bu sene inşallah 231 milyonla kapatacağız. Koca Seyit Havalimanı'mızı genişlettik, pistini, yeni terminalini yaptık. Kış şartlarında 20 seferimiz var, yazın daha fazla. Merkez Havalimanı'nı açtık. Orada tekrar seferleri başlatmayla ilgili vekillerimizle bir toplantı yaptık. İnşallah yakın zamanda bunu başlatmış olacağız. Yine Balıkesir'imizin öncelikle Bursa üzerinden Bandırma'ya kadar yüksek hızlı trenle tanıştıracağız 2028'de, sonrasında da inşallah Balıkesir merkeze. AK Parti döneminde İstanbul'dan, Yalova'dan, Bursa'dan, Balıkesir'den, Manisa'dan, İzmir'e uzanan Türkiye'nin en uzun otoyolunu hizmete açtık, çok şükür. Dolayısıyla Balıkesir ile otoyolumuzu da tanıştırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Daha fazlasını da inşallah hep beraber yapmaya gayret edeceğiz."

        Uraloğlu, Balıkesir'de 2002'de sadece 70 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bugün ise kentte 701 kilometre bölünmüş yol olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Balıkesir'de sadece 30 kilometre sıcak asfalt dediğimiz, bitümlü sıcak karışım kaplama vardı, bugün 730 kilometreye çıkardık onu. Belediyelerimizin yaptıkları da bunun dışındadır. Yine biz, Balıkesir'i Bursa'ya, Manisa'ya, İzmir'e oradan Aydın'a, Denizli'ye ve Antalya'ya kadar bölünmüş yollarla tanıştırdık. Yine Kütahya'daki bölünmüş yolda 17 kilometre eksiğimiz kaldı. Balıkesir ile Kepsut arasının ihalesini yaptık. Orayı da hızlı bir şekilde inşallah bitirmiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Balıkesir'e ne lazımsa onu Allah'ın izniyle ekibimizle beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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