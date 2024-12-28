Ayvalık açıklarında lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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