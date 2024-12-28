Ayvalık açıklarında lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri botun motorunun arıza yapması nedeniyle sürüklenen 31 düzensiz göçmen, kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken bindikleri botun motorunun arıza yapması nedeniyle sürüklenen 31 düzensiz göçmen, kurtarıldı.
Bindikleri botun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayan düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu.
Bölgeye gönderilen KB-115 isimli Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 31 göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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