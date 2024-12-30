Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 27 kişi yakalandı

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 27 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde 15 ayrı kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan operasyonlar neticesinde 27 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda ise 172 gram metamfetamin, 98 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 28 litre kaçak ve sahte alkol, 10 litre etil alkol, 13 litre alkol yapımında kullanılan likitler, 21 litre anason maddesi, 10 dijital materyal, 10 sim kart, 17 banka kartı, sahte belge ve 32 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Kore Gazisi Hasan Yokuş Balıkesir'de hayatını kaybetti
        Kore Gazisi Hasan Yokuş Balıkesir'de hayatını kaybetti
        Su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği kurtarıldı
        Su tahliye kanalına düşen 2 çoban köpeği kurtarıldı
        Balıkesir'de bir haftada 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
        Manyas'ta kanala düşen köpekleri itfaiye kurtardı
        Manyas'ta kanala düşen köpekleri itfaiye kurtardı
        Erdek'te sağanak ve fırtına; ev ve iş yerlerini su bastı
        Erdek'te sağanak ve fırtına; ev ve iş yerlerini su bastı
        Erdek'te su baskınına itfaiye müdahale etti
        Erdek'te su baskınına itfaiye müdahale etti