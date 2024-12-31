Balıkesir'deki ev yangınında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pamukçu Mahallesi'nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde mahsur kalan İ.K. (5) ile kardeşi İ.K. (3) Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen iki kardeş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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