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        Balıkesir'deki ev yangınında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:26
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        Balıkesir'deki ev yangınında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Pamukçu Mahallesi'nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde mahsur kalan İ.K. (5) ile kardeşi İ.K. (3) Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen iki kardeş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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