Balıkesir'deki ev yangınında mahsur kalan kardeşleri itfaiye kurtardı

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Pamukçu Mahallesi'nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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